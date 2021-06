Samstagabend-Show | Kein Billigfleisch

Das Spiel des Jahrzehnts überlagert heute natürlich alles. Auch wenn ein Blick in die Samstag-Ausgabe der „Krone“ bestätigt, dass sich rundum viel Beachtenswertes tut. Vom verheerenden Tornado an unserer Grenze zu Tschechien über den EU-Gipfel mit Attacken auf den homophoben Viktor Orbán und dem Nein zu einem EU-Gipfeltreffen mit Wladimir Putin etwa bis zur Vorfreude auf die Corona-Lockerungen am 1. Juli. Dann wäre da auch noch das erste von zwei Formel-1-Rennen in Spielberg. Besondere Aufmerksamkeit verdient aber auch die vorbildhafte Entscheidung der Hofer-Mutter Aldi. Der deutsche Handelskonzern kündigte nämlich an, kein Billigfleisch mehr zu verkaufen - wenn auch erst ab 2025. Es darf nachgemacht werden - je eher, umso besser. Und zwar für Tier und Mensch!