„Der Wolf ist da, und er wird nicht verschwinden“

Hilfe könnte man sich beispielsweise aus den Nachbarländern holen: In Italien ist das Raubtier nie gänzlich von der Bildfläche verschwunden - Hirte und Landwirte wissen seit jeher mit dem „Risiko“ Wolf umzugehen. In Deutschland laufen bereits erfolgreich Pilotprojekte - und in der Schweiz kann man auf 25 Jahre Erfahrung in Sachen Koexistenz von Wolf und Mensch zurückblicken.