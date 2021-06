Moskau bedauert Absage der EU an Gipfel mit Putin

Die Absage der EU-Staats- und Regierungschefs an ein Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist in Moskau „mit Bedauern“ zur Kenntnis genommen worden. Der Kreml teilte am Freitag mit: „Präsident Putin bleibt interessiert an der Herstellung einer Arbeitsbeziehung zwischen Moskau und Brüssel.“