EU-Gipfel nach zwei Tagen zu Ende gegangen

In Brüssel ging der EU-Gipfel nach zwei Tagen zu Ende. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die anderen Staats- und Regierungschefs befassten sich am Freitag nur wenige Stunden lang mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie. In der Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs bereits auf ein schärferes Vorgehen gegen künftige Rechtsbrüche Russlands geeinigt. Auch Viktor Orbans umstrittenes Homosexuellengesetz war Thema. Dieser betonte jedoch, daran nichts ändern zu wollen.