Österreich-Trend: SPÖ vor Parteitag hinter ÖVP

Was man sich noch vor gut einem Jahr kaum vorstellen konnte, geht am Samstag in Szene: ein SPÖ-Bundesparteitag ohne große Vorsitzenden-Debatte und mit wenig Missstimmung im Vorfeld. Die Umfragewerte der Sozialdemokraten haben sich stabilisiert - wenngleich die Partei laut neuestem Österreich-Trend weiterhin klar hinter der ÖVP liegt. Als offener innerparteilicher Kritiker ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil fürs Erste isoliert, der Rest des roten Führungszirkels wird auch in den Gremien an die Seite der Parteichefin gestellt. In der eigenen Wählerschaft genießt Rendi-Wagner starken Rückhalt - darüber hinaus wirkt sie aber kaum.