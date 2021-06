Die kleine Botin schwitzt!

Endlich ist der Sommer da. Mit all den Freuden, die damit einhergehen, wie Schwimmvergnügen und laue Abende im Freien, sind natürlich auch eventuelle Risiken zu beachten. Vor allem Familien mit kleinen Kindern haben einiges an Verantwortung! In Kinderwagen staut sich die Hitze schnell auf, bitte auf guten Durchzug achten und keinesfalls mit einem Tuch abdecken. Etwas besser ist es in Tragehilfen oder im Tragetuch. Babys und Kleinkinder sollten immer einen leichten Hut tragen und nie der direkten Sonne ausgesetzt werden, aber auch im Schatten gilt eincremen! Generell ist es gut, nur frühmorgens oder später am Abend rauszugehen. Am frühen Tag sind schattige Parks oder Spielplätze toll, um zu frühstücken. Während der Tageshitze lieber daheimbleiben, die Fenster abschatten, feuchte Tücher aufhängen oder einen Ausflug in den Wald unternehmen.