Die kleine Botin gleitet leise in den Advent

Für mich ist es der ideale Zeitpunkt, bewusst zu entscheiden, wie ich durch die nächsten Wochen gehen will. Der Advent hat heute viel mit Idealbildern, Konsumdruck und Perfektionismus zu tun. Dazwischen sind wir als Familien, die eigentlich etwas ganz anders brauchen: Zeit statt Zeug. Nähe statt Stress. „Collect moments, not things“ trifft im Advent voll zu. Denn was uns und den Kindern in Erinnerung bleibt, sind nicht die großen Packerln. Was bleibt, ist ein Gefühl: das gemeinsame Kekse Ausstechen und verzieren – auch wenn der Teig gekauft ist -, ein Spaziergang in der festlich beleuchteten Stadt oder am finsteren Waldrand, der erste Schnee...