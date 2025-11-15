Die kleine Botin will Spice im November

Wer sich lieber abends was Gutes tut, kann sich eine schöne Tasse „Goldene Milch“ zubereiten: 250 ml Pflanzenmilch (z. B. Hafer oder Mandel), ½ TL Kurkumapulver, ¼ TL Zimt, 1 Prise schwarzer Pfeffer, 1 kleines Stück frischer Ingwer (gerieben) und 1 TL Honig oder Ahornsirup. Die Pflanzenmilch in einem Topf erhitzen, Gewürze und Ingwer einrühren und kurz aufkochen lassen. Dann auf niedriger Hitze etwa 5 Minuten ziehen lassen. Vom Herd nehmen, leicht abkühlen lassen und mit Honig süßen. Ich mache mir dafür gern eine spicy Paste, die hält im Kühlschrank einige Tage und ich brauche abends nur Milch erwärmen.