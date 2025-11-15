Die kleine Botin will Spice im November

Wie ich mich im November wärme und damit auch mein Immunsystem stärke. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Der November ist eine Schwellenzeit zwischen Herbst und Winter und perfekt für Rückzug, Kraft sammeln, Ruhe tanken und Immunsystem stärken, bevor die Kälte so richtig kommt. Laut der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) tut den Organen jetzt alles gut, was wärmt, nährt und befeuchtet.
Deshalb macht es jetzt besonders viel Sinn, Suppen und Eintöpfe zu essen. Ingwer und Kurkuma als spicy Begleiter zu den warmen Speisen sind jetzt besonders wertvoll. Aber auch Haferflocken oder der beliebte Porridge mit Zimt, Kardamom und Nelken wärmen uns jetzt gut. Ein einfaches Ritual stärkt schon morgens: ein Glas warmes Wasser mit Zitrone ist sehr angenehm.
Wer sich lieber abends was Gutes tut, kann sich eine schöne Tasse „Goldene Milch“ zubereiten: 250 ml Pflanzenmilch (z. B. Hafer oder Mandel), ½ TL Kurkumapulver, ¼ TL Zimt, 1 Prise schwarzer Pfeffer, 1 kleines Stück frischer Ingwer (gerieben) und 1 TL Honig oder Ahornsirup. Die Pflanzenmilch in einem Topf erhitzen, Gewürze und Ingwer einrühren und kurz aufkochen lassen. Dann auf niedriger Hitze etwa 5 Minuten ziehen lassen. Vom Herd nehmen, leicht abkühlen lassen und mit Honig süßen. Ich mache mir dafür gern eine spicy Paste, die hält im Kühlschrank einige Tage und ich brauche abends nur Milch erwärmen.
Diese Rituale stärken nicht nur den Körper, sondern auch das Gefühl, gut für sich zu sorgen.
