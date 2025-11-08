Die kleine Botin bringt Licht ins Dunkle

Wie ich versuche, mich der November-Tristesse zu entziehen und der Dunkelheit etwas abzugewinnen. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Der November hat seinen eigenen Zauber, auch wenn er auf den ersten Blick sehr grau, nass und ein wenig schwer wirkt. Wir gedenken unserer Verstorbenen und bereiten uns auf viele lange dunkle Nachmittage vor. Für mich ist der November ein Übergang, eine Art sanfte Pause zwischen dem goldenen Herbst und den glitzernden Weihnachtstagen. Die Natur und die Tierwelt machen es vor. Vielleicht täte auch uns eine Art Pause ganz gut?
Ich versuche trotz Zeitdruck im November wenige Termine wahrzunehmen und mich zu fokussieren. Weniger im Außen und mehr im Innen, statt gegen die Dunkelheit kämpfen, sie annehmen und mit den Jahreszeiten mitgehen. So bietet man auch den Kindern ein Beispiel.
Seit ich Kinder habe, sind natürlich Laternen ein typischer November-Begleiter. Ich gestalte auch mit den großen Kids immer noch gern leuchtende Deko-Stücke. Dieses Mal ist es die Eule geworden und sie ist einfach zu machen. Aus einem Tetrapak mittig den „Bauch“ und die Augen der Eule ausschneiden und mit Seidenpapier hinterlegen. Die Details wie Flügel und Federn um die Augen mit Papier ergänzen. Eine kurze Lichterkette lässt sie leuchten. Die kleinen Lichter der Laternen, die von den Kindern um den 11. November durch die Straßen getragen werden, sind ein schönes Symbol des Teilens, das durch die Figur des Heiligen Martins verkörpert wird. So lernen Kinder schon in ganz jungen Jahren, gemeinschaftlich zu leben.
