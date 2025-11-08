Die kleine Botin bringt Licht ins Dunkle

Seit ich Kinder habe, sind natürlich Laternen ein typischer November-Begleiter. Ich gestalte auch mit den großen Kids immer noch gern leuchtende Deko-Stücke. Dieses Mal ist es die Eule geworden und sie ist einfach zu machen. Aus einem Tetrapak mittig den „Bauch“ und die Augen der Eule ausschneiden und mit Seidenpapier hinterlegen. Die Details wie Flügel und Federn um die Augen mit Papier ergänzen. Eine kurze Lichterkette lässt sie leuchten. Die kleinen Lichter der Laternen, die von den Kindern um den 11. November durch die Straßen getragen werden, sind ein schönes Symbol des Teilens, das durch die Figur des Heiligen Martins verkörpert wird. So lernen Kinder schon in ganz jungen Jahren, gemeinschaftlich zu leben.