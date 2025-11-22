Die kleine Botin liebt funkelnde Sterne

Was ich an den Sternen so liebe und warum ich durch sie gern nochmal kurz zum Kind werde. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Kürzere Tage, lange Nächte, kühles Winterdämmern bedeuten, dass wir uns wieder auf Sterne freuen! Ich liebe diese Adventsbegleiter, besonders wenn sie leuchten, sie steigern die Vorfreude auf die Festtage.
Doch warum sind sie so eng mit der Weihnachtszeit verbunden? Im christlichen Brauchtum ist der Stern das bekannteste Symbol der Weihnachtszeit. Der Legende nach führte er die Weisen zur Krippe. Seit dem Mittelalter kennt man den Stern aus Kirchen, später tauchte er dann auch in Häusern auf. Er ist mehr als Deko und trägt die Botschaft: Folge dem Licht, auch wenn du den Weg noch nicht kennst. Seit Menschen den Himmel beobachten, dienen die Sterne als Orientierung. Und sie deuten darauf hin, dass das Universum weitaus größer ist als wir. Sie sind Glücksbringer und Schutzsymbol.
Richtig populär wurden Sterne in der Weihnachtszeit im 19. Jahrhundert mit dem Herrnhuter Stern aus der gleichnamigen Gemeinde in Sachsen (D). Aus einem mathematischen Modell heraus entstanden, wurde er zu einem ikonischen Symbol mit 25 Zacken, geometrisch perfekt. Heute hängt er leuchtend in vielen Wohnzimmern, öffentlichen Bereichen und auf Weihnachtsmärkten auf der ganzen Welt.
An der Spitze des Christbaums ist er mehr als nur Tradition: Er richtet den Blick nach oben – weg vom Trubel, hin zum Wesentlichen. Sterne sind kleine goldene Punkte im Chaos dieser Tage – zum Innehalten und Staunen.
