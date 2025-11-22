Die kleine Botin liebt funkelnde Sterne

Kürzere Tage, lange Nächte, kühles Winterdämmern bedeuten, dass wir uns wieder auf Sterne freuen! Ich liebe diese Adventsbegleiter, besonders wenn sie leuchten, sie steigern die Vorfreude auf die Festtage.

Doch warum sind sie so eng mit der Weihnachtszeit verbunden? Im christlichen Brauchtum ist der Stern das bekannteste Symbol der Weihnachtszeit. Der Legende nach führte er die Weisen zur Krippe. Seit dem Mittelalter kennt man den Stern aus Kirchen, später tauchte er dann auch in Häusern auf. Er ist mehr als Deko und trägt die Botschaft: Folge dem Licht, auch wenn du den Weg noch nicht kennst. Seit Menschen den Himmel beobachten, dienen die Sterne als Orientierung. Und sie deuten darauf hin, dass das Universum weitaus größer ist als wir. Sie sind Glücksbringer und Schutzsymbol.