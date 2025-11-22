Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin liebt funkelnde Sterne

Niederösterreich
22.11.2025 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)

Was ich an den Sternen so liebe und warum ich durch sie gern nochmal kurz zum Kind werde. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

0 Kommentare

Kürzere Tage, lange Nächte, kühles Winterdämmern bedeuten, dass wir uns wieder auf Sterne freuen! Ich liebe diese Adventsbegleiter, besonders wenn sie leuchten, sie steigern die Vorfreude auf die Festtage.

Doch warum sind sie so eng mit der Weihnachtszeit verbunden? Im christlichen Brauchtum ist der Stern das bekannteste Symbol der Weihnachtszeit. Der Legende nach führte er die Weisen zur Krippe. Seit dem Mittelalter kennt man den Stern aus Kirchen, später tauchte er dann auch in Häusern auf. Er ist mehr als Deko und trägt die Botschaft: Folge dem Licht, auch wenn du den Weg noch nicht kennst. Seit Menschen den Himmel beobachten, dienen die Sterne als Orientierung. Und sie deuten darauf hin, dass das Universum weitaus größer ist als wir. Sie sind Glücksbringer und Schutzsymbol.

Richtig populär wurden Sterne in der Weihnachtszeit im 19. Jahrhundert mit dem Herrnhuter Stern aus der gleichnamigen Gemeinde in Sachsen (D). Aus einem mathematischen Modell heraus entstanden, wurde er zu einem ikonischen Symbol mit 25 Zacken, geometrisch perfekt. Heute hängt er leuchtend in vielen Wohnzimmern, öffentlichen Bereichen und auf Weihnachtsmärkten auf der ganzen Welt.

An der Spitze des Christbaums ist er mehr als nur Tradition: Er richtet den Blick nach oben – weg vom Trubel, hin zum Wesentlichen. Sterne sind kleine goldene Punkte im Chaos dieser Tage – zum Innehalten und Staunen.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.276 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
104.131 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.385 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf