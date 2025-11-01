Die kleine Botin liebt Fledermäuse

Wie wir sehr kurzfristig noch herbstliche Halloween-Deko nur aus einem Stück Papier gemacht haben. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Auch wenn es kein österreichischer Brauch ist: Allmählich könnte man heute am 31. Oktober „Halloween“ doch als Tradition bezeichnen, oder? Immer mehr Hauseingänge und Fenster werden gruselig-kreativ geschmückt und manch einer verwandelt sogar den Vorgarten in einen „Friedhof“! Die Kinder lieben es, abends verkleidet von Haus zu Haus zu gehen und ihren Süßigkeiten-Vorrat aufzustocken.
Mir persönlich ist es auch erst mit den Kids bewusst geworden, dass es da jetzt ein schauriges Herbst-Fest zu feiern gibt. Und wir dekorieren auch immer die Wohnung ein wenig. Heuer haben wir uns für die Fledermäuse entschieden, sie sind niedlich und faszinierend gleichermaßen. Hier in der Nähe der Donau flattern sie den ganzen Sommer über lautlos und eifrig abends im Garten herum und vertilgen eine Menge Insekten! Sie sind also sehr nützlich. Früher galten Fledermäuse als Boten der Dunkelheit und des Bösen, vielleicht ist daraus der Vampir-Kult entstanden, der uns in vielen Filmen und Serien erschaudern lässt.
Ich mag die possierlichen Tierchen sehr und darum haben wir welche zu Halloween gebastelt. Einen Streifen schwarzes Papier wie eine Ziehharmonika falten, die Form einer halben Fledermaus ausschneiden – fertig ist eine dekorative „Batman“-Girlande! Eine hübsche Halloween-Deko am Fenster oder an der Wand, die mit einem Holzring oder mit einer Lichterkette gut kombinierbar ist.
