Die kleine Botin liebt Fledermäuse

Mir persönlich ist es auch erst mit den Kids bewusst geworden, dass es da jetzt ein schauriges Herbst-Fest zu feiern gibt. Und wir dekorieren auch immer die Wohnung ein wenig. Heuer haben wir uns für die Fledermäuse entschieden, sie sind niedlich und faszinierend gleichermaßen. Hier in der Nähe der Donau flattern sie den ganzen Sommer über lautlos und eifrig abends im Garten herum und vertilgen eine Menge Insekten! Sie sind also sehr nützlich. Früher galten Fledermäuse als Boten der Dunkelheit und des Bösen, vielleicht ist daraus der Vampir-Kult entstanden, der uns in vielen Filmen und Serien erschaudern lässt.