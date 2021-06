Geflohener Spion aus China bekräftigt Labortheorie

An der Labor-Theorie zum Coronavirus scheiden sich die Geister. Während einige Experten felsenfest davon überzeugt sind, dass der Erreger künstlich erschaffen wurde, sind sich die Weltgesundheitsorganisation WHO und andere Wissenschaftler sicher, dass eine natürliche Übertragung über Tiere den Auslöser der Pandemie darstellt. Nun wird die Debatte wieder angeheizt: Ein hochrangiger geflohener Spion soll neue Einblicke über das Institut für Virologie in Wuhan preisgegeben haben.