Forscherin aus China: „Virus kommt aus dem Labor“

Forscherin: „Es kommt aus dem Labor“

Dr. Li Meng Yan sorgt nun für neuen Zündstoff in der Debatte: Denn die chinesische Forscherin, die aus ihrer Heimat in die USA floh, behauptete in der britischen Talkshow Loose Woman, dass SARS-CoV-2 künstlich erzeugt wurde. Sie wisse das, weil sie selbst an dem Erreger forschte, bevor die ganze Welt von dem Virus erfahren hatte. „Es kommt aus dem Labor - dem Labor in Wuhan, und das Labor wird von der chinesischen Regierung kontrolliert“, so die Wissenschaftlerin.