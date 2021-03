WHO: Coronavirus vermutlich von Tieren übertragen

Ein Team der WHO war im Jänner in die chinesische Millionenstadt Wuhan gereist, wo die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte. Darunter befanden sich internationale Experten in verschiedenen Disziplinen wie Zoologie und Epidemiologie. Den genauen Ursprung des neuartigen Coronavirus konnte die Mission nicht abklären, wie bereits im Februar bekannt wurde. Doch eines gilt als fix: Der Erreger dürfte von einem Tier auf den Menschen übertragen worden sein.