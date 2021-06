Deutsche am Dachstein tödlich verunglückt

Die Gruppe - zwei Frauen (59, 55) und ein Mann (56) aus dem Südschwarzwald in Deutschland - unternahm eine Wanderung rund um die Koppenkarsteine im Dachsteinmassiv (2836 und 2865 Meter Seehöhe). Um 16.30 Uhr befanden sich die drei im Abstieg am Steig Nummer 672 von der Edelgrießhöhe in Richtung Edelgrieß. Dabei überquerten sie in 2400 Metern Seehöhe ein Altschneefeld. Die als Letzte gehende 59-Jährige rutschte aus und schlitterte talwärts.