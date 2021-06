Kärntner bietet Erlebnistouren mit Porsche GT3 RS

In nur 3,3 Sekunden von null auf 100 km/h - so schnell ist der Porsche 911 GT3 RS von Motorsportlegende Achim Mörtl. Seit Beendigung seiner Karriere gibt der Kärntner Rallyefahrer bei Erlebnistouren Emotion und Abenteuer der Mobilität weiter. Die „Krone“ war mit ihm in den Nockbergen unterwegs.