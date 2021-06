Tischtennis-EM: Duo schafft Aufstieg ins Hauptfeld

Karoline Mischek und Andreas Levenko haben am ersten Tag der Tischtennis-EM in Warschau den Aufstieg ins Hauptfeld der besten 64 geschafft. Mischek gewann am Dienstag ihre Vorrunden-Gruppe mit 3:0-Siegen gegen die Luxemburgerin Tessy Gonderinger und die Slowenin Katarina Strazar. Levenko besiegte den Nordmazedonier Kristijan Stanojkovski 3:0 und den Portugiesen Diogo Carvalho 3:2.