So spielt Corona-Krise Terroristen in die Hände

Zunehmende Unsicherheit, Tendenz zur Radikalisierung sowie verstärkte Gewaltbereitschaft: Terroristen versuchen laut einem Europol-Bericht die Folgen der Corona-Krise für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. „Terroristen nutzen jede Gelegenheit, um demokratische Strukturen auszuhöhlen, Angst zu verbreiten und die Gesellschaft zu polarisieren“, heißt es in dem Jahresbericht zu Terrorismus in der EU, den Europol am Dienstag in Den Haag vorlegte. Besonders das Risiko der Online-Radikalisierung habe zugenommen.