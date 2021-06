Ein Abend mit Liedgesang in reinster Perfektion

Ein souveräner Partner am Klavier

Die ganze romantische Abgründigkeit der Schumannschen Lieder op. 40 nach Andersen und Chamisso kam voll und ganz zum Tragen, im „Soldaten“ und dem „Spielmann“ ging Krimmel an die Grenzen und stellte so Grauen und Wahnsinn ganz glaubhaft dar. Drei Eichendorff-Lieder von Hugo Wolf hat man wohl kaum je so tief empfunden gehört, so ohne Schlacken trotz ihrer immensen Komplexität, so romantisch und liedhaft ohne jedes Forcieren. Immer war Ammiel Bushakevitz ein souveräner Partner am Klavier, Krimmel in jeder feinen Nuance folgend.