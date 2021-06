Dienstpostenvergabe Neu: Kritik von Schulleitern

Kritik an der Vergabe der Dienstposten an die einzelnen Wiener Schulen übt die Personalvertretung der Landeslehrer. Es gebe zwar wie versprochen grundsätzlich mehr Stellen - diese kämen aber offenbar nicht an allen Schulen an, monierte der Vorsitzende des Zentralausschusses, Thomas Krebs. Darauf würden etliche Beschwerden von Schulleitern hinweisen. In der Bildungsdirektion betont man, dass das nunmehrige Modell sich klarer an den Schülerzahlen orientiert.