Wiener Sportclub will wieder in Champions League

Mega-Turnier in Spanien

Am kommenden Wochenende steht mit dem Final-Turnier der heimischen Bundesliga in allen Altersklassen eben jenes Event in Neudorf im Burgenland auf dem Programm. Erst Ende Juni waren Borovnik, sein Spielpartner Bernhard Sillip und Co. beim World Cup in Saragossa (Sp) dabei. Für das Senioren-Nationalteam gab’s Platz sechs. „Ein riesengroßes Turnier mit 1300 Spielern aus der ganzen Welt an 170 Tischen“, war Martin begeistert.