Verkehrslösung für Liezen in Sackgasse

Die Meinungen in der Stadt sind zweigeteilt

„Was seitens des Landes noch fehlt, ist die Prüfung, was möglich ist“, bestätigt auch Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner. „Man muss hier beide Seiten der Medaille sehen: Verkehrsberuhigung bringt zwar Lebensqualität, man muss aber auch die Stadt beleben.“ In den Vorarbeiten müsse freilich auch der Ortsteil Weißenbach einbezogen werden, wo es ein idyllisches Naherholungsgebiet gibt: „Wir haben hier den Badesee und den Golfplatz“, so die SPÖ-Stadtchefin.