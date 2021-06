Hilfeleistungen für das Wachauer Volksfest geplant

Zwei SPÖ-Bürgermeister, ein Gedanke: Sowohl der Kremser Stadtchef Reinhard Resch als auch in St. Pölten Matthias Stadler wollen der Festkultur in ihren Städten nach dem Krisenjahr wieder neues Leben einhauchen. Starthilfe gibt es etwa für das Wachauer Volksfest, wo die Stadt angesichts horrender Mehrkosten unter die Arme greifen will. In St. Pölten gibt es gleich ein neues Festival-Format.