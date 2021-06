Rennen auf B1 Richtung Traun von Polizei beendet

Zwei Linzer haben sich in der Nacht auf Montag mit bis zu 170 statt der erlaubten 70 km/h ein Rennen auf der B1 in Richtung Traun in Oberösterreich geliefert. Nachdem Polizisten die beiden gestoppt hatten, stellten sie fest, dass die Lenker alkoholisiert waren und Kokain konsumiert hatten. Zudem zog die oberösterreichische Polizei in der Nacht auf Montag einen dritten Raser, der mit bis zu 170 km/h auf einer Bundesstraße unterwegs war, sowie mehrere Drogenlenker aus dem Verkehr.