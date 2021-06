5 Jahre! Rekord-Vertrag für Bulls-Basketballer

„Der beste Spieler der Liga“

„Nemo ist ein Glücksfall für unsere Organisation, es gibt keinen Tag, an dem er nicht 100 Prozent gibt - immer voll bei der Sache, immer im Dienst des Teams. Für mich klar der beste Spieler der Liga, der jetzt mit der neuen Vertragssituation noch einmal mit mehr Selbstvertrauen spielen wird. Dass er sich für fünf Jahre an uns gebunden hat ist sensationell und ein Zeichen!“, so Bulls-Sportdirektor Michael Schrittwieser.