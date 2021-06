Katzen im Wald: „Schärferes Gesetz um Kastration“

Katze muss schlimme Schmerzen gehabt haben

Spaziergänger hatten vier abgemagerte, schwer gezeichnete Tiere in einem Waldstück in Neustift an der Lafnitz in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern gefunden. Obfrau Alice Pichler: „Von einer der wenigen Wochen alten Katzen habe ich stundenlang Maden aus dem bereits zerfressenen Auge geklaubt. Sie müssen unfassbare Schmerzen gehabt haben.“