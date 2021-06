Nur noch ein Eigentümer in der Gaißau

Gerüchte gab es bereits länger, nun ist es fix: Der Wiener Rechtsanwalt Berthold Lindner ist aus der Gaissau Hintersee Bergbahnen GmbH ausgestiegen. Er hat seinen 50-Prozent-Anteil am Donnerstag seinem Geschäftspartner, dem Gaißauer Abbruch- und Transportunternehmer Bernhard Eibl übertragen. Der Grund? Er habe in Wien eine Kanzlei für Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht gegründet. Zudem sei in der Pandemie auch seine Entfernung zum Skigebiet zu groß gewesen. Bernhard Eibl will alleine arbeiten. „Ich bin der alleinige Eigentümer der Bergbahn und dies möchte ich auch in Zukunft so belassen.“ Wie berichtet, hatten Lindner und Eibl 2020 den Betrieb aus einem Konkursverfahren übernommen.