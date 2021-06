Verliebte 52-Jährige überwies Betrüger 14.000 Euro

Familie in Mali

„Er hat dann behauptet, dass über einen Arzt in Frankreich eine Familie in Mali gefunden worden sei, die um 45.000 Euro eine Niere spenden würde“, sagt Gerald Sakoparnig, Chefermittler im Landeskriminalamt OÖ. Die 52-Jährige habe daraufhin 12.000 Euro auf ein französisches Konto überwiesen, dann aber erfahren, dass bei der Transplantation des Organs ein Kunstfehler passiert sei und nochmals rund 2000 Euro auf ein anderes Konto transferiert.