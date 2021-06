Sturms Neuer: Geschliffen von der Austria-Legende

Der torgefährliche Linksaußen (letzte Saison zehn Pflichtspieltreffer für Austria) wohnt in Graz mit seinem älteren Bruder, der ihn schon als Jugendlichen zu den Trainings kutschiert hat. Trotz seiner asiatischen Wurzeln (die in Wien lebenden Eltern sind Inder) sieht sich Manprit selbst als hundertprozentigen Wiener: „Ich bin da geboren und zur Schule gegangen.“ Und im „Käfig“ in Floridsdorf hat er das Kicken gelernt. Geschliffen wurde der Diamant aber im Austria-Nachwuchs (an der Seite von Ivan Ljubic): „Andi Ogris war mein Trainer. Der ist eine Legende. Er hat mich oft angeschrien, dass ich die Handbremse lösen soll - aber gelernt hab ich viel von ihm.“ Davon soll Sturm in den nächsten drei Jahren profitieren. Sein Vertrag läuft bis 2024.