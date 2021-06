Kufstein: Anwalt von Täter zweifelt an Mordmotiv

Beschuldigter in U-Haft

Die Leiche des 77-Jährigen war am Montagabend von einem Passanten entdeckt worden. Die Leiche wies mehrere Stichwunden am Oberkörper und im Halsbereich auf. Der 29-Jährige stellte sich noch am Abend der Polizei und räumte die Tat ein. Der Verdächtige gab an, vor mehreren Wochen geplant zu haben, jemanden umzubringen, um inhaftiert zu werden, zumal er mit seiner Lebenssituation nicht mehr im Reinen sei. Der Beschuldigte ist mittlerweile in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck.