Tiroler (29) nach Mord mit Messer festgenommen

Mordalarm in Kufstein in Tirol! Wie die Polizei mitteilte, wurde am Montagabend im Staddteil Endach am Innufer eine männliche Leiche entdeckt. Die Identität ist noch unklar. Die Leiche weist mehrere Stichwunden sowohl am Oberkörper als auch am Hals auf. Die Polizei hat auch schon einen Tatverdächtigen. Ein 29-jähriger Einheimischer hat demnach die Tat bereits gestanden. Er befindet sich im Polizeianhaltezentrum in Innsbruck.