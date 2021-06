So leicht gelingt das Stalking mit Apples AirTags

Die von Apple beworbene optische Warnung vor unerwünschtem Tracking gibt es allerdings nur bei iPhones, deren Marktanteil unter 30 Prozent liegt. „Somit ist der größte Teil der Bevölkerung darauf angewiesen, dass sich ein AirTag per Tonfolge selbst zu erkennen gibt, was aber frühestens nach etlichen Stunden oder Tagen passiert und was sich leicht dauerhaft unterbinden lässt“, stellte Mirko Dölle von der Fachzeitschrift „c‘t“ in seinem Test fest.