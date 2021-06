FPÖ vermutet Anschlag: Radmuttern an Pkw gelockert

Die Tiroler FPÖ ortet einen „hinterhältigen Anschlag“ auf einen ihrer Mitarbeiter. An dessen FPÖ-Auto seien von einem unbekannten Täter die Radmuttern gelockert worden, teilte die Landespartei am Donnerstag mit. Der Mitarbeiter habe sich am Vormittag gerade auf der Autobahn Richtung Kufstein befunden, als er wegen „plötzlich eintretender, massiver Vibrationen“ plötzlich anhalten habe müssen, so die Freiheitlichen.