Atlanta und Clippers nach Auswärtssiegen in Front

46:72 kurz nach Spielhälfte und 69:87 vor Beginn des letzten Viertels waren die Hawks in Spiel fünf zurückgelegen. Doch wie in der Partie zuvor fand das Team aus Georgia noch einen Weg zum Sieg. 18.624 geschockte Fans im Wells Fargo Center erlebten in den Schlussminuten einen regelrechten Kollaps ihrer Mannschaft. Die Hawks können nun in Spiel sechs am Freitag in Atlanta gegen den Qualifikationssieger der Eastern Conference alles klarmachen und zum ersten Mal seit 2015 in das Semifinale einziehen.