Sind wir über den Corona-Berg?

Die Covid-Schutzmaßnahmen werden immer weiter gelockert – in der Vergangenheit hatte das meist hohe Infektionszahlen zur Folge. Nun steigt aber die Hoffnung, dass es dieses Mal anders ist: Trotz offener Gastronomie, längerer Sperrstunde und gelockerter Maskenpflicht sind die täglichen Neuinfektionen mehr als überschaubar. So waren es in Salzburg am Mittwoch nur sechs Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Wir erinnern uns: Im November verzeichnete das Bundesland mehr als 800 Neuinfektionen pro Tag. Dementsprechend niedrig ist auch Salzburgs 7-Tage-Inzidenz. Sie betrug am Mittwoch 8,8 – und wardamit im Bundesländer-Vergleich nach dem Burgenland und der Steiermark die drittniedrigste.