Filmreifer Stunt rettete Kanufahrer aus der Drau

Actionszenen wie in einem Hollywoodfilm spielten sich am Mittwoch auf der Dau bei Greifenburg in Kärnten ab: Ein Kanufahrer war gekentert und danach bewusstlos stromabwärts getrieben. Der Besatzung des Polizeihubschraubers gelang seine Rettung mittels eines waghalsigen Manövers: Die „Libelle“ schwebte über dem 65-Jährigen, der dann über die Kufen geborgen wurde.