Neue Wahlumfrage: SPÖ im Höhenflug, Minus für ÖVP

Wären kommenden Sonntag Nationalratswahlen, so würde die ÖVP 32 Prozent erreichen, was im Vergleich zur Wahl 2019 ein Minus von 5,5 Prozent bedeutet. Auf Platz zwei landet in der vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) durchgeführten Online-Umfrage die SPÖ mit überraschend starken 27 Prozent. Zum Vergleich: 2019 erreichten die Sozialdemokraten nur 21,2 Prozent. Die ÖVP brauche „einen Befreiungsschlag“, analysiert Christoph Haselmayer, Geschäftsführer des Instituts. Ansonsten würde sie noch weiter an Zustimmung verlieren.