Corona-Notstand in Slowenien offiziell beendet

Am gestrigen Dienstag ist in Slowenien der im Oktober 2020 - zum zweiten Mal - ausgerufene epidemiologischen Ausnahmezustand nach acht Monaten ausgelaufen. Alle bisherigen Restriktionen bleiben trotzdem bestehen. So gibt es nach wie vor die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern. In Gastronomie und Tourismus gilt weiterhin die 3-G-Regel.