Laura Müller überrascht mit süßem Familienzuwachs

Dass es nach dem Trubel um Michael Wendlers „DSDS“-Aus und seinen kruden Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus so ruhig auf Laura Müllers Social-Media-Kanälen wurde, ließ in den letzten Wochen die Gerüchteküche hochkochen. Selbst Comedian Oliver Pocher machte sich bereits Sorgen um das Promi-Pärchen. „Entweder haben die sich verkrümelt und denen geht es richtig gut - oder Haus weg, Motorrad weg, alles weg. Vielleicht sind sie sogar in Deutschland und wir haben es noch gar nicht mitbekommen“, mutmaßte dieser.