Delta-Variante wohl 60% ansteckender als Alpha-Typ

Anstieg um 243 Prozent

Seit letzter Woche ist die Zahl der Fälle der Delta-Variante in ganz Großbritannien um 243 Prozent auf 42.323 gestiegen. 39.061 Fälle der Delta-Variante wurden im Land bereits bestätigt, in Schottland sind es 2035, in Wales 184 und in Nordirland 43, berichtet news.sky.com.