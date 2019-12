Amtshandlung bei Klimademo in Wien rechtswidrig

Videos ins Netz gestellt

Unter anderem waren die Szenen mit dem Polizeiauto mitgefilmt und in der Folge auf Twitter verbreitet worden, ebenso eine Situation, bei der ein weiterer Aktivist am Boden fixiert und mit Faustschlägen in die Nierengegend bearbeitet worden sein soll, weil er sich verspannt habe. Die Fälle lösten in der Folge heftige Empörung und Diskussionen um Polizeigewalt aus.