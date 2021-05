Blogger Protassewitsch: Panik vor Landung in Minsk

Panik erfasst Roman Protassewitsch an Bord der Ryanair-Maschine von Flug FR4978, als dem regierungskritischen Journalisten klar wird, dass das Flugzeug seinetwegen umgeleitet und zur Landung in der weißrussischen Hauptstadt Minsk gezwungen wird. Schon bevor der im Exil lebende Oppositionelle am Sonntag in Athen das Flugzeug in Richtung Vilnius bestieg, hatte er das Gefühl, verfolgt zu werden, wie der weißrussische Nachrichtenkanal „Nexta“ berichtete, dessen Chefredakteur Protassewitsch früher war. In Minsk schleifte man ihn mit Gewalt aus dem Flugzeug, wie Zeugen berichten. Mittlerweile ist bekannt: Auch seine Freundin sitzt in einem Minsker Gefängnis.