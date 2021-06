ÖBAG: Erneut Alleinvorstand ausgeschrieben

Man habe sich in Beratung mit dem Headhunter Egon Zehnder bewusst zu einer breiten Ausschreibung entschlossen, „um eine gute Auswahl an Kandidaten zu bekommen“, so Aufsichtsratschef Helmut Kern gegenüber dem „Kurier“, der über die Ausschreibung berichtete. „Personen in solchen Führungspositionen haben unterschiedliche berufliche Hintergründe, persönliche Eigenschaften und auch unterschiedliche Qualifikationen. Die Ausschreibung ist auf niemanden zugeschnitten.“