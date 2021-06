Regenbogenfahne am Rathaus sorgt für Wirbel

In einem „Krone“-Bericht forderte der nunmehrige VP-Stadtparteiobmann Florian Krumböck bereits vor knapp einem Jahr das Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus in St. Pölten in Niederösterreich. Kurz darauf wurde die Fahne gehisst - und das Zeichen der Solidarität auch heuer wieder erneuert. Kritik kommt nun von der FP.