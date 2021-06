Hoch „Yona“ sorgt für Hitzewelle bis zu 34 Grad

Bereits ab Dienstag kann laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit einem Temperaturanstieg bis auf 31 Grad gerechnet werden, wobei es im Westen am wärmsten wird. Am Mittwoch ist das Wettrennen um die Hitzepole dann in ganz Österreich eröffnet. Am Donnerstag und am Freitag ist gar mit 34 Grad zu rechnen.