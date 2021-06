Insektianer fliegen in Krenglbach auf Abfall

Hermetia illucens - der lateinische Name der schwarzen Soldatenfliege steht auf den Türen zu den Containern, die Philipp Pauer mit seinem Team in einer Halle in Krenglbach aufgestellt hat. Forschung und Entwicklung stand in den letzten Monaten im Mittelpunkt der Firma, die erst im November 2020 gegründet wurde und an der neben Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling auch schon Business-Angel Johannes Siller sowie Tim Moser, der Gründer des Electric-Love-Festivals, beteiligt sind.