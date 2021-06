G7 beschließen Plan zur Hilfe ärmerer Länder

Als Antwort auf Chinas „Neue Seidenstraße“ haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Cornwall einen weltweiten Infrastruktur-Plan zur Unterstützung ärmerer Länder beschlossen. Interessierten Ländern solle eine „an Werten orientierte“ und transparente Partnerschaft angeboten werden, teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Damit schaffen die G7-Länder eine Alternative zu Chinas „Belt and Road Initiative“ über die Peking Infrastrukturprojekte in dutzenden Ländern anschiebt.