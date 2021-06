Corona und Klimawandel beherrschen den G7-Gipfel

Treffen mit Royals geplant

Bei dem bis Sonntag andauernden Gipfel stehen eine Reihe von Beratungen auf dem Programm, die durch strikte Corona-Infektionsschutzmaßnahmen abgesichert sind. Am Freitag liegt der Schwerpunkt zunächst auf der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie. Am Abend ist ein Empfang mit Königin Elizabeth II. und zahlreichen anderen Mitgliedern der Königsfamilie geplant. Die First Lady der USA, Jill Biden, traf am Rande des Gipfels bereits mit Herzogin Kate zusammen.