Islamkarte erinnert Vertriebene an Bosnien-Krieg

Eine österreichische Srebrenica-Überlebende hat scharfe Kritik an der von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) propagierten Islamkarte geübt. Sie fühle sich in der Zeit zurückversetzt, schildert die vor 26 Jahren nach Österreich geflüchtete Selma Jahic: „Markieren Sie Ihre Häuser, Ihre Vereine, was auch immer, dass dort Muslime leben.“