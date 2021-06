„Schlächter vom Balkan“: Urteil für Ratko Mladic

Mladic wurde nach langem Prozess damals in zehn von elf Anklagepunkten für schuldig befunden. Von den Vorwürfen des Völkermordes in weiteren bosnischen Gemeinden - Prijedor, Sanski Most, Kotor Varos, Foca und Vlasenica - war er allerdings freigesprochen worden. Die Opfer und ihre Angehörigen hoffen nun, dass Mladic in einem rechtskräftigen Urteil nicht nur wegen schwerer Kriegsverbrechen in diesen Gemeinden, sondern auch des Völkermordes für schuldig befunden wird.